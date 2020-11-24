У Білорусі зник журналіст Ігор Ільяш

У столиці Білорусі Мінську кілька годин не виходить на зв’язок журналіст Ігор Ілляш. Про це повідомили білоруська служба Радіо Свобода телеканал «Настоящее время», а також, із посиланням на Білоруську асоціацію журналістів», портал Tut.by.

Телефони Ілляша, який працює на телеканалі «Белсат», відключені, він не прийшов на раніше обумовлену зустріч. Колеги приїхали до квартири, де Ігор проживає з затриманою раніше колегою Катериною Андреєвою, двері їм ніхто не відчинив.

Після цього брат журналіста зайшов до квартири і виявив там копію протоколу вилучення комп’ютерної техніки і телефонів. Хто проводив обшук, на якій підставі вилучили техніку, з документа зрозуміти неможливо.

Де перебуває сам журналіст, як і раніше, невідомо.

Дружина Ігоря Ілляша Катерина Андрєєва є фігуранткою кримінальної справи про організацію дій, що порушують громадський порядок. Їй обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці, до 20 січня 2021 року.

Правозахисники визнали Катерину Андреєву політичним в’язнем.

Ігор Ільяш і Катерина Андреєва раніше співпрацювали з Радіо Свобода. Зокрема, Андреєва у 2017–2018 роках була авторкою проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії та є співавторкою книги «Білоруський Донбас» про роль білорусів у російсько-українській війні на сході України, уривки з якої друкувало Радіо Свобода.