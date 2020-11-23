АМКУ дозволив громадянину Білорусі купити українську «дочку» «БТА Банку»

Антимонопольний комітет дозволив громадянину Білорусі викупити більшу частку українського «БТА Банку» – про це рішення пресслужба комітету повідомляє за підсумками засідання 23 листопада.

«Надано дозвіл фізичній особі – громадянину республіки Білорусь на придбання акцій акціонерного товариства «БТА Банк» (місто Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», – йдеться в повідомленні.

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Ім’я ймовірного покупця не називається.

Український «БТА Банк» заснований 1992 року. Він належить казахстанському банку «БТА», власником якого є казахстанський підприємець та інвестор Кенес Ракішев.