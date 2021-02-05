У Білорусі засудили блогера за відеорозсдідування

У Білорусі до 4,5 років у колонії засудили блогера Павла Спірина, назвавши його винним у «свідомих діях, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі» через два відеосюжети на сервісі YouTube, які, за його словами, є журналістськими розслідуваннями.

В одному з них, фільмі «Межа», йдеться про контрабанду наркотиків у Білорусі – його раніше визнали «екстремістським матеріалом». Інший – відеоблог-розслідування «Страшна таємниця Генпрокуратури Білорусі. Карт-бланш для садизму» – в ньому йдеться про події 9 серпня 2020 року, коли в Білорусі почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів, про яку заявляє опозиція, і суворі розгони спецпризначенцями міліції учасників мирних мітингів і маніфестацій.

У залі в суді в Мінську, де відбувалися слухання, 36-річного блогера тримали в клітці під наглядом шести охоронців.

Спірин відкидає обвинувачення і наголошує, що його матеріали були гостро критичними, але це була саме критика, а не «розпалювання ворожнечі», і переслідують його саме за журналістську діяльність.

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня, найбільші відбуваються зазвичай на вихідні. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти близько 33 тисяч людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.