Білорусь: блогера Володимира Неронського засудили до трьох років ув’язнення

Білоруського блогера, автора Youtube-каналу «Слуцк для жизни» Володимира Неронського засудили до трьох років колонії. Це перший вирок фігурантів так званої «справи Тихановського», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Неронський – соратник і член виборчої комарнди блогера Сергія Тихановського, який не зміг балотуватися в президенти Білорусі через арешт.

У вівторок, 2 лютого, суд визнав Неронського винним у образі представника влади та організації групових дій, які грубо порушують громадський порядок.

Згідно з обвинувальним висновком, Неронський у своїх відеозаписах публічно закликав брати участь у несанкціонованих заходах у Слуцьку, Мозирі, Бресті та Бобруйську. Також його звинувачують у образі голови Слуцького райвиконкому Андрія Янчевського. З цього приводу блогер визнав свою провину, а щодо організації незаконної групової діяльності – ні. Захист заявив, що це звинувачення на адресу Неронського, Тихановського, а також опозиціонерів Миколи Статкевича та Павла Северинця не було доведене. Білоруські правозахисники визнали їх політичними в’язнями.

Володимира Неронського затримали на початку травня в Могилеві разом із Сергієм Тихановським та іншими активістами. У червні його перевели до слідчого ізолятора у Мінську. За словами затриманого, перебуваючи під вартою, він переніс інсульт. Розгляд справи розпочався 12 січня.

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня, найбільші відбуваються зазвичай на вихідні. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти близько 33 тисяч людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.