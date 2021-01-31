Акції протесту в Білорусі: майже 170 затриманих

У перебігу мирних акцій протесту в Білорусі були затримані майже 170 їхніх учасників, повідомляють правозахисники. Частину затриманих уже відпустили.

Правозахисний центр «Весна» наводить на цей час прізвища 167 затриманих, головно в столиці Мінську: з них повідомляють про двох затриманих у Гродні і одну людину в Новогрудку.

Інші активісти подають прізвища 168 затриманих тільки в Мінську.

Це був уже 176-й день протестів у Білорусі, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Цього дня демонстранти змінили тактику. Попередніми кількома місяцями їхні акції відбувалися переважно на околицях, відносно нечисленні і одночасно в різних місцях як «дворові марші».

Нині ж у Мінську, крім цих уже традиційних «дворових маршів» із біло-червоно-білими прапорами, кілька тисяч демонстрантів також вийшли на «прогулянку» самим центром міста. При цьому учасники цієї «прогулянки» були без політичних гасел і національної символіки, щоб не давати міліції формальних приводів для затримань, – але це не допомогло.

Серед затриманих цього дня опинилася і швейцарська журналістка Люція Чиркі, яка має належну акредитацію для роботи в Білорусі; через кілька годин її відпустили після дипломатичного втручання МЗС Швейцарії.

Також 31 січня Генеральна прокуратура Білорусі повідомила, що буде пропонувати посилення відповідальності за «екстремістську діяльність», до якої фактично залічують усі виступи проти чинної влади країни, як і за будь-яке «сприяння» такій діяльності – за яке, зокрема, будуть вважати і використання «екстремістської символіки».

Тим часом 29 січня в Генпрокуратурі країни вже повідомляли, що до неї надійшло «колективне звернення» близько сотні громадян, які просять відомство визнати екстремістським біло-червоно-білий національний прапор Білорусі, який нині є головним символом противладних демонстрантів. Як сказала тоді речниця відомства, там тепер готують пакет документів про визнання цього прапора й іншої білоруської національної символіки «екстремістськими» – що перетворить цю символіку на офіційно заборонену, а її використання на кримінальний злочин.

Нині ця символіка, яку широко використовують демонстранти, є лише «незареєстрованою», і її використання переслідується у вигляді притягнення до відповідальності за адміністративним законодавством.

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня, найбільші відбуваються зазвичай на вихідні. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти близько 33 тисяч людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.