У Білорусі кількість політв’язнів перевищує понад 200 осіб – правозахисники

Білоруський правозахисний центр «Весна» вніс до списків політв’язнів ще 31 людини. Таким чином, як повідомили правозахисники, всього у списках опинилися 220 людей.

За повідлмленнями, серед тих, кого визнали політв’язнями, є засуджені за статтями про насильство щодо співробітника міліції (опір йому), щодо посадової особи; організацію та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок; умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі при несенні службової діяльності.

На думку правозахисників, моніторинг судових слухань показав, що суди виносять «непропорційно суворі (неадекватні)» вироки затриманим.

Також у низці випадків судові слухання проходили за зачиненими дверима. Правозахисний центр «Весна» зазначає, що рішення суду про проведення закритих слухань не були обумовлені необхідністю захисту державної таємниці або особистої інформації учасників процесу.

Правозахисники вважають переслідування внесених до списку людей політично мотивованими у зв’язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань і висловлювання думки щодо оголошених виборів президента Білорусі. Вони вимагають негайно звільнити політв’язнів з-під варти, припинити кримінальне переслідування і зупинити політичні репресії в країні.

У Білорусі з 9 серпня минулого року тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких офіційно був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду глави держави з 1994 року. Демонстранти не визнають оголошені владою підсумки виборів і вважають їх сфальсифікованими. У країні тривають переслідування за участь і підтримку акцій протесту.