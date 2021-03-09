Бойовики здійснили 18 порушень на Донбасі, втрат серед українських військових немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 9 березня російські гібридні сили здійснили 18 порушень режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

У вечірньому зведенні йдеться, що обстріли відбувалися «із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї».

«Бойових втрат серед українських воїнів немає», – вказує штаб.

Угруповання «ЛНР» про бойові дії 9 березня ще не інформувало.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі в напрямку села Веселе на півночі Донецька вдень 9 березня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.