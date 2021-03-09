Жителі окупованого Донбасу скаржаться на стан доріг. Кажуть, що рік обіцяють їх відремонтувати, але все ніяк. Донбас Реалії перевірили, в якому зараз стані дороги угруповання «ДНР» – в Донецьку і за його межами.
Як у «ДНР» виглядають дороги?
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