Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 березня 2021, Київ 10:48
Відео

Як у «ДНР» виглядають дороги?

Як у «ДНР» виглядають дороги?
Embed
Як у «ДНР» виглядають дороги?

No media source currently available

0:00 0:08:33 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Жителі окупованого Донбасу скаржаться на стан доріг.

Жителі окупованого Донбасу скаржаться на стан доріг. Кажуть, що рік обіцяють їх відремонтувати, але все ніяк. Донбас Реалії перевірили, в якому зараз стані дороги угруповання «ДНР» – в Донецьку і за його межами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG