Штаб ООС: на Донбасі з початку доби спостерігалася тиша всюди, крім району Пищевика

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 11 березня режим припинення вогню був дотриманий усюди, крім району населеного пункту Пищевик на Донеччині, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Як ідеться у вечірньому зведенні, російські гібридні сили поблизу Пищевика двічі обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських військових немає, вказано в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 11 березня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».