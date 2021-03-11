Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 березня 2021, Київ 11:58
Новини | Політика

ООН: вісім цивільних людей загинули в період із серпня до січня внаслідок мін на Донбасі

В ООН стурбовані постійною великою кількістю жертв серед цивільного населення, у тому числі дітей, які виникають через вибухи мін і вибухонебезпечних залишків війни

Вісім цивільних людей загинули в період із 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року внаслідок мін на Донбасі, йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«УВКПЛ стурбоване постійною великою кількістю жертв серед цивільного населення, у тому числі дітей, які виникають через вибухи мін і вибухонебезпечних залишків війни. За звітний період вісім людей загинули і ще 28 отримали поранення. Дві інші цивільні, включно з дівчинкою, отримали поранення в результаті ДТП за участі військового автомобіля», – заявила Матільда Богнер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Під час брифінгу в Києві вона розповіла, що після того, як 27 липня 2020 року набула чинності угода про посилення режиму припинення вогню, управління Верховного комісара ООН відзначило значне поліпшення безпекової ситуації порівняно з попереднім звітним періодом (з 1 лютого до 31 липня 2020 року).

У доповіді йдеться, що внаслідок активних бойових дій у серпні-січні були поранені три цивільні особи, жодна людина не загинула.

Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)
Embed
Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)

No media source currently available

0:00 0:29:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«УВКПЛ зареєструвало чотири атаки на цивільні об’єкти, жодна з яких не призвела до пошкоджень. Для порівняння за попередні шість місяців було зафіксовано 62 такі випадки», – сказала Богнер.

Вона закликала сторони конфлікту продовжувати дотримуватися режиму припинення вогню і повністю дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG