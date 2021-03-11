ООН: вісім цивільних людей загинули в період із серпня до січня внаслідок мін на Донбасі

Вісім цивільних людей загинули в період із 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року внаслідок мін на Донбасі, йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«УВКПЛ стурбоване постійною великою кількістю жертв серед цивільного населення, у тому числі дітей, які виникають через вибухи мін і вибухонебезпечних залишків війни. За звітний період вісім людей загинули і ще 28 отримали поранення. Дві інші цивільні, включно з дівчинкою, отримали поранення в результаті ДТП за участі військового автомобіля», – заявила Матільда Богнер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Під час брифінгу в Києві вона розповіла, що після того, як 27 липня 2020 року набула чинності угода про посилення режиму припинення вогню, управління Верховного комісара ООН відзначило значне поліпшення безпекової ситуації порівняно з попереднім звітним періодом (з 1 лютого до 31 липня 2020 року).

У доповіді йдеться, що внаслідок активних бойових дій у серпні-січні були поранені три цивільні особи, жодна людина не загинула.

«УВКПЛ зареєструвало чотири атаки на цивільні об’єкти, жодна з яких не призвела до пошкоджень. Для порівняння за попередні шість місяців було зафіксовано 62 такі випадки», – сказала Богнер.

Вона закликала сторони конфлікту продовжувати дотримуватися режиму припинення вогню і повністю дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.