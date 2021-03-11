Загибель 3 військових на Донбасі 14 лютого – підозру оголошено ексначальнику інженерної служби

Військовою прокуратурою Донецького гарнізону повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин за фактом недбалого ставлення до військової служби у справі про загибель трьох військовослужбовців на Донбасі 14 лютого, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, у січні-лютому 2021 року військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Також не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів. Це призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців внаслідок вибуху мін», – повідомили у ОГП.

14 лютого на Донбасі загинули троє військових, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Це сталося під час переміщення на позиції.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.