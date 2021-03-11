ЄС передав на Донбас автомобілі, сканер для пошуку вибухівки та модулі для КПП – поліція

Поліція отримала від Європейського союзу допомогу для підвищення ефективності роботи поліцейських на Донбасі, повідомила у четвер пресслужба Нацполіції.

«Поліція Донеччини отримала три модулі для контрольно-пропускних пунктів, розташованих у стратегічному напрямку селища Мелекіне Маріупольського району. Ще десять таких модулів встановлять на інших шести КПП у регіоні. Крім цього, міжнародні партнери передали поліції десять пікапів, 1162 аптечки, 700 вогнегасників та надсучасний переносний сканер для виявлення вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на церемонії передачі обладнання був присутній в.о. голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау.

«Обладнання від ЄС дозволить жителям Донецької області, особливо у сільській місцевості, вчасно отримувати якісні поліцейські послуги. Консультативна місія ЄС тісно співпрацює з НПУ, щоб зробити роботу поліції більш ефективною для громадян», – цитує слова Весслау сайт Нацполіції.

Консультативна місія ЄС, яка надає підтримку правоохоронним органам у Донецькій області, відкрила своє представництво у Маріуполі у вересні минулого року.

Обладнання передали в рамках програми «Право-Поліція», яка реалізується Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) за фінансової підтримки Європейського союзу.