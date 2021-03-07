Яку зброю Росія нарощує біля кордонів України? Нові українські ракети. Як газопровід «Північний потік-2» вплине на ситуацію на Донбасі? Новий план Путіна. Що сталося з дорогами в «ДНР»? Порівнюємо дороги Донецька та інших окупованих міст. На що скаржаться місцеві?
Російська ракетна міць на українському кордоні виявилася міфом?
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