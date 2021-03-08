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08 березня 2021, Київ 10:17
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Чим «Північний потік-2» загрожує Україні?

Чим «Північний потік-2» загрожує Україні?
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Чим «Північний потік-2» загрожує Україні?

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Попри посилення санкцій, Росія відновила будівництво газопроводу «Північний потік-2».

Прокладання труби хочуть закінчити вже влітку цього року. Найбільше, в разі реалізації проекту, може постраждати саме Україна. І йдеться не лише про економічні втрати через те, що транзит газу в Європу піде в обхід країни. Ставки, на думку експертів, значно вищі. Чому «Північний потік-2» розв'язує Росії руки для військової агресії проти України і як противники російської газової труби збираються вбити проект?

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