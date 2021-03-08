Чим «Північний потік-2» загрожує Україні?

Прокладання труби хочуть закінчити вже влітку цього року. Найбільше, в разі реалізації проекту, може постраждати саме Україна. І йдеться не лише про економічні втрати через те, що транзит газу в Європу піде в обхід країни. Ставки, на думку експертів, значно вищі. Чому «Північний потік-2» розв'язує Росії руки для військової агресії проти України і як противники російської газової труби збираються вбити проект?