Bloomberg: США утримаються від санкцій проти Німеччини через «Північний потік-2»

Сполучені Штати найближчим часом утримаються від санкцій проти німецьких компаній у зв’язку зі спорудженням газопроводу «Північний потік-2» по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Це стверджує агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Як указано в статті, адміністрація Джо Байдена, як і раніше, прагне не допустити реалізації проєкту, але при цьому не хоче завдати шкоди відносинам США з Німеччиною.

Відповідно до ухваленого наприкінці 2020 року в США закону, адміністрація мала до 16 лютого подати до Конгресу список компаній, що надають послуги при будівництві газопроводу, проти яких можуть бути запроваджені санкції. Цей список, як пише Bloomberg, може бути опублікований найближчим часом, проте в ньому може не бути німецьких компаній – лише пов’язані з Росією.

Кілька джерел стверджують, що адміністрація Трампа незадовго до передачі влади адміністрації Байдена підготувала план, покликаний, на думку його авторів, зупинити спорудження газопроводу. Він включав в себе і санкції проти німецьких фізичних і юридичних осіб, в тому числі проти Маттіаса Варніґа, ключової фігури в «Північному потоці-2», давнього знайомого президента Росії Володимира Путіна. Реалізації цього плану перешкодив лише брак часу. Натомість інші джерела твердять, що підготовка санкцій за Трампа зупинилася на стадії обговорень. Тому санкції були запроваджені тільки проти кількох російських кораблів і компаній, їхніх номінальних власників.

Представники Білого дому стверджують, що президент Байден вважає «Північний потік-2» «поганою угодою» для Європи. При цьому стверджується, що адміністрація США обговорюватиме можливі дії зі своїми союзниками. До числа союзників належать як країни, що виступають проти проєкту (Польща і країни Балтії), так і ті, хто його підтримує, зокрема, Німеччина.

США вважають, що «Північний потік-2» збільшить залежність країн ЄС від Росії, а також створить загрозу безпеці України, поставивши під питання транзит російського газу через її територію.

Російська влада стверджує, що проєкт суто економічний, і запевняє, що він буде завершений.

Роботи з добудови газопроводу тривають, залишається укласти лише трохи більш як 100 кілометрів труб.