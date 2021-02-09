Екоактивісти заявили про «брудну» пропозицію Берліна Трампу щодо «Північного потоку-2»

Німецька некомерційна організація, яка виступає за охорону природи і захист прав споживачів заявила, що Німеччина пропонувала адміністрації президента США Дональда Трампа підтримку в обсязі 1 мільярда євро. Метою угоди нібито було домогтися від Вашингтона відмови від санкцій проти газопроводу «Північний потік-2».

Згідно з документом, оприлюдненим організацією 9 лютого, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц запропонував фонди для імпорту скрапленого газу з США. Пропозиція була зроблена в особистому листі, адресованому тодішньому міністру фінансів США Стіву Мнучину. Лист було датований 7 серпня 2020 року і містив неформальний виклад ділових подробиць.

Саша Мюллер-Краенер, виконавча директорка організації, назвала ці відомості «скандальними» і означила це як «брудну операцію за рахунок третіх сторін».

Згідно з наявною інформацією, уряд Німеччини запропонував інвестиції в розвиток терміналів зрідженого газу в Віль ґ ельмсгафені і Брунсбуеттелі на німецькому узбережжі Північного моря.

В обмін на це від Вашинтона очікувалася згода на «безперешкодне будівництво» та експлуатацію «Північного потоку-2», призначеного для подвоєння постачання природного газу з Росії до Німеччини.

Міністерство фінансів Німеччини не погодилося негайно коментувати цю інформацію, але сповістило про підготовку спеціальної заяви.