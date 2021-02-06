«Північний потік-2» поновив прокладання трубопроводу

Консорціум «Північний потік-2», що будує однойменний газогін із Росії до Німеччини дном Балтійського моря в обхід України, повідомив, що поновив прокладання труб на морській ділянці неподалік берегів Данії.

За цим повідомленням, російське судно-трубопрокладач «Фортуна» (яке перебуває під санкціями США) завершило необхідні випробування і почало вкладати труби в водах Данії.

У повідомленні зауважено, що «всі роботи здійснюються з належними дозволами» і що подальша інформація про перебіг і плани будівництва буде надана «в належний час».

24 січня консорціум повідомляв, що почав у водах Данії роботи для відновлення будівництва газопроводу.

У Німеччині точаться дискусії щодо доцільності добудови газопроводу, який готовий вже більш ніж на 90 відсотків, – у зв’язку з загрозою санкцій США, а також внутрішньою і зовнішньою політикою Росії. Низка політиків закликала запровадити мораторій на будівництво «Північного потоку-2» у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини в Росії.

Також Європейський парламент давно виступає проти газопроводу. 21 січня він ухвалив чергову резолюцію з вимогою зупинити добудову «Північного потоку-2», зокрема, в відповідь на отруєння, а потім арешт у Росії тамтешнього опозиціонера Олексія Навального.

Але влада Німеччини твердо виступає за добудову газогону і заявляє, що можливі нові санкції проти Росії через питання прав людини не зачеплять цього проєкту. 5 лютого цю позицію вкотре підтвердила канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Влада Німеччини також різко критикує санкції США проти «Північного потоку-2».

Наприкінці 2020 року Конгрес США посилив американські санкції проти «Північного потоку-2», спершу накладені ще наприкінці 2019 року, і вніс їх до оборонного бюджету країни, який ухвалили 9 грудня. 28 грудня цей закон підписав тодішній президент США Дональд Трамп.

Під ці санкції потрапляють не лише виконавці проєкту, а й ті компанії, які займаються його фінансуванням, сертифікацією і страхуванням, а також ті, які надаватимуть, орендуватимуть продаватимуть судна-трубопрокладачі для цього проєкту.

19 січня на виконання цього закону США запровадили санкції проти російського трубопрокладальної баржі «Фортуна», яка в грудні 2020 року на короткий час відновила будівництво газопроводу у водах Німеччини. До цього роботи не велися майже рік через загрозу американських санкцій. Також США запровадили обмежувальні заходи щодо компанії-власника трубопрокладача «КВТ-РУС», компанії «Рустанкер» і суден Sierra і «Максим Горький», що беруть участь у будівництві.

Також через загрозу санкцій США вже протягом 2021 року ще принаймні чотири великі компанії, відповідальні за важливі частини проєкту, за повідомленнями, вийшли з нього. 19 січня стало відомо, що російський газовий монополіст «Газпром», який є 100-відсотковим власником компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 AG, вперше визнав, що газопровід може й не бути добудований.

За повідомленнями компанії, на цей час із загальної довжини двох ниток газопроводу в 2460 кілометрів у водах Німеччини лишилося прокласти близько 28 кілометрів і ще 120 у водах Данії, де нині й поновлена робота. Тим часом уже виданий було дозвіл продовжити прокладання труб у водах Німеччини тимчасово втратив чинність – його оскаржили дві екологічні організації, і поки їхню скаргу не розглянуть, чинність цього дозволу поновити не можна.

Як заявляли раніше в компанії, будівництво планували завершити в червні цього року.

Нинішній президент США Джо Байден не раз давав знати, що він теж різко проти завершення цього проєкту. За його словами, це «погана оборудка для Європи». За повідомленнями, його адміністрація має намір продовжити накладати санкції проти «Північного потоку-2» на компанії, пов’язані з його будівництвом, підготовкою до експлуатації тощо.

США давно домагаються зупинити будівництво «Північного потоку-2», який вважають, як і багато хто в Європі, суто політичним проєктом Росії. Сполучені Штати стверджують, що він зробить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, підриваючи її безпеку й економіку.

Трубопровід має на меті переспрямувати природний газ, призначений для Європи, в обхід України, позбавляючи Київ мільярдів доларів щорічних транзитних зборів.