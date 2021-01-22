Ландсберґіс про «Північний потік-2» і Німеччину: скільки зловживань Росії можна прийняти

Новий міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода звернув увагу на позицію Німеччини, яка, попри всі останні дії Росії, продовжує підтримувати російський проєкт газопроводу «Північний потік-2». Політик непрямо закликав Німеччину переглянути цю позицію.

«Думаю, що Росія зловживає відносинами, які нині має, з країнами, що важливі для Росії. І кожна країна має відповісти сама собі: скільки зловживань ми можемо прийняти? Якщо для нас дорогі ці цінності, і ми бачимо, що Росія зловживає ними, по суті, Росія зловживає тими цінностями, які ми намагаємося захистити? І якщо ми фінансуємо це зловживання, то, знову ж, іще одне питання полягає в тому, чи ми йдемо в правильному напрямку. Але принаймні останнім часом, протягом останніх кількох років, думаю, пан Путін і його оточення, які керують Росією, роблять усе можливе, щоб решта сподівань виявилися марними і щоб країни ЄС могли переглянути ті позиції, на яких вони стоять зараз», – сказав він.

На адресу Німеччини він іще раз висловив риторичне запитання: «Скільки зловживань проти цінностей, які дорогі для нас, ви приймете, і як довго ви готові їх приймати?»

Литва є однією з країн Європейського союзу, які найрізкіше виступають проти завершення газогону.

Критики проєкту в Європі (як і у США) домагаються зупинення будівництва «Північного потоку-2», який, як вони вважають, є суто політичним проєктом Росії, що не має економічного обґрунтування. Вони стверджують, що трубопровід зробить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, підриваючи її безпеку й економіку. Влада Німеччини натомість продовжує наполягати, що це суто бізнесовий проєкт.

Трубопровід має на меті перенаправити транзит природного газу, призначеного для Європи, дном Балтійського моря в обхід України і позбавити Київ мільярдів доларів щорічних транзитних зборів.