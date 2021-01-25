У Данії відновилося будівництво «Північного потоку-2»

У водах Данії відновилося будівництво газопроводу «Північний потік-2». Про це в неділю заявили у компанії-операторі майбутньої магістралі, повідомляє DW.

Добудову проводить російська трубоукладальна баржа «Фортуна».

За даними порталу відстеження суден Marinetraffic, баржа знаходиться приблизно за 28 кілометрів від данського острова Борнхольм. Поруч з нею розташувалися ще кілька російських суден, які повинні надати підтримку «Фортуні», відзначає видання.

Раніше США запровадили санкції проти російського трубоукладача «Фортуна», який у грудні допоміг відновити будівництво газопроводу у водах Німеччини. До цього роботи не велися майже рік – через загрозу санкцій. Також США ввели обмежувальні заходи відносно компанії-власника трубоукладача «КВТ-Рус», компанії «Рустанкер» і суден Sierra і «Максим Горький», що беруть участь в будівництві.

У Німеччині тривають дискусії щодо доцільності добудови газопроводу, який готовий вже більш ніж на 90 відсотків, – в зв’язку з загрозою санкцій США, а також внутрішньою та зовнішньою політикою Москви. У неділю запровадити мораторій на будівництво «Північного потоку-2» до поліпшення ситуації з правами людини в Росії закликали співголова партії «Союз 90»/«зелені» Анналена Бербок і глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер.

Минулого тижня Європарламент закликав у своїй резолюції зупинити будівництво газопроводу через арешт Олексія Навального в Росії. Також німецькі екологи опротестували дозвіл на будівництво. В результаті будівельні роботи на території ФРН загальмувалися на довгий час. Після цього «Газпром» попередив інвесторів про можливість заморозки проєкту.