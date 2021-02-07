Німецький міністр закликав не пов’язувати справу Навального і «Північний потік-2»

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав не пов’язувати питання про ставлення Москви до ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального зі суперечливим газогоном «Північний потік-2».

У зауваженнях, опублікованих 7 лютого виданням Bild am Sonntag, Альтмаєр висловився на підтримку продовження будівництва газопроводу.

«Бізнесові відносини і бізнес-проєкти, які існували десятиліттями – це одна справа, а серйозні порушення прав людини і наша реакція на них – інша», – сказав Альтмаєр.

Він повторив заяву канцлерки Німеччини Анґели Меркель, яка 5 лютого також сказала, що не хоче бачити зв’язку цих двох питань.

У Німеччині точаться дискусії щодо доцільності добудови газопроводу, який готовий вже більш ніж на 90 відсотків, – у зв’язку з загрозою санкцій США, а також внутрішньою і зовнішньою політикою Росії. Низка політиків закликала запровадити мораторій на будівництво «Північного потоку-2» у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини в Росії.

Також Європейський парламент давно виступає проти газопроводу. 21 січня він ухвалив чергову резолюцію з вимогою зупинити добудову «Північного потоку-2», зокрема, у відповідь на отруєння, а потім арешт у Росії опозиціонера Олексія Навального.

Але влада Німеччини твердо виступає за добудову газогону і заявляє, що можливі нові санкції проти Росії через питання прав людини не зачеплять цього проєкту. Влада Німеччини також різко критикує санкції США проти «Північного потоку-2».