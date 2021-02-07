Посол України розкритикував президента Німеччини через заяви про «Північний потік-2»

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у коментарі «Укрінформу» розкритикував заяви президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра про «Північний потік-2» та Другу світову війну.

В інтерв’ю газеті Rheinische Post Штайнмаєр назвав «енергетичні відносини майже останнім мостиком між Росією та Європою, що лишився після суттєвого погіршення взаємин» протягом останніх років. Президент зазначив, що для німців важливим є «ще один зовсім інший вимір – погляд на дуже мінливу історію з Росією».

Він нагадує, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Радянський Союз. Жертвами війни стали понад 20 мільйонів людей у колишньому СРСР.

«Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст», – підсумовує Штайнмаєр.

Мельник каже: «Згадані висловлювання федерального президента щодо історичної пам’яті викликали в Україні відверте здивування і справжній шок. Адже у такий спосіб по суті підхоплюється десятиліттями нав’язуваний російською пропагандою наратив про те, що буцімто Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією».

Він заявляє, що таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є «абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів», насамперед українців, які входили до складу радянської держави, і зазнали неймовірних людських втрат та тотального знищення під час війни з гітлерівською Німеччиною.

«Якби під час візиту до Києва пан Штайнмаєр свого часу відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні на дніпрових схилах, то він би дізнався про те, що саме український народ зазнав колосальних втрат під час нацистської навали і розв’язаної Третім рейхом війни на винищення та поневолення», – зазначив посол.

Він вважає, що саме ось цей «ширший контекст» і варто було б мати на увазі «перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради відбілювання «Північного потоку-2», який вже в наші дні несе у собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, що не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль».

У грудні 2019 року Сполучені Штати ухвалили законодавство, яке передбачає санкції для будь-якого судна, яке будує трубопровід «Північний потік-2». Це змусило компанію AllSeas, що базується в Швейцарії, відмовитися від роботи над проєктом, виконавши понад 90% робіт.

Зараз Росія намагається завершити проєкт за допомогою власних кораблів, що спонукало США запровадити ширший спектр санкцій.

Сполучені Штати виступають проти проєкту, стверджуючи, що він зміцнить владу Кремля на європейському енергетичному ринку, одночасно підриваючи безпеку та економіку України.