Американські законодавці закликали Байдена проінформувати Конгрес щодо санкцій проти «Північного потоку-2»

Група законодавців із Республіканської та Демократичної партії США закликала адміністрацію президента Джо Байдена проінформувати Конгрес щодо заходів, спрямованих на зупинку будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

У листі від 17 лютого, адресованому держсекретареві Ентоні Блінкену, чотири члени Палати представників запросили інформацію про статус проєкту «Північний потік-2», який, як вважається, завершений приблизно на 90 відсотків.

Законодавці також хочуть знати, чи робила Німеччина якусь пропозицію про припинення або пом’якшення санкцій США щодо трубопроводу. Санкції США проти «Північного потоку» стали проблемою в американсько-німецьких відносинах, і Берлін продовжує підтримувати цей проєкт.

16 лютого газета Financial Times повідомила, що міністри Німеччини розглядають пропозицію, згідно з якою Сполучені Штати знімуть санкції і дозволять завершити проєкт в обмін на механізм повернення, який дозволить Берліну перекрити «Північний потік-2», якщо Росія чинитиме тиск на Україну.

Раніше два американських сенатори закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена забезпечити виконання санкцій, спрямованих на зупинку проєкту газопроводу «Північний потік-2» із Росії до Німеччини.

Сенатори республіканець Джим Ріш та демократка Джин Шагін у своєму листі від 12 лютого закликали Державний департамент не відкладати оприлюднення звіту для Конгресу, як це передбачено санкціями, ухваленими минулого місяця в річному законопроєкті про оборону.

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На початку лютого консорціум «Північний потік-2» повідомив про відновлення будівництва газопроводу.

США давно домагаються зупинити будівництво «Північного потоку-2», який вважають, як і багато хто в Європі, суто політичним проєктом Росії. Сполучені Штати стверджують, що він зробить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, підриваючи її безпеку й економіку.

Трубопровід має на меті переспрямувати природний газ, призначений для Європи, в обхід України, позбавляючи Київ мільярдів доларів щорічних транзитних зборів.