США: сенатори закликають адміністрацію Байдена виконати санкції проти «Північного потоку-2»

Два американських сенатори закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена забезпечити виконання санкцій, спрямованих на зупинку проєкту газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.

Сенатори республіканець Джим Ріш та демократка Джин Шагін у своєму листі від 12 лютого закликали Державний департамент не відкладати оприлюднення звіту для Конгресу, як це передбачено санкціями, ухваленими минулого місяця в річному законопроєкті про оборону.

У звіті, який має бути готовий до 16 лютого, будуть визначені компанії, які беруть участь у будівництві, страхуванні та контролі «Північного потоку-2». Закон передбачає санкції проти компаній, перелічених у звіті.

Автори листа також вказують на «повідомлення в медіа про те, що німецький уряд висував пропозицію, яка вимагала б від США ігнорування передбачених законом санкцій».

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Ріш і Шахін не надали деталей, але, як повідомляли медіа з посиланням на німецьких екоактивістів, Німеччина намагалася укласти угоду з адміністрацією Трампа, щоб закінчити майже завершений трубопровід.

Згідно з документом, опублікованим Environmental Action Germany (DUH), міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц в серпні запропонував фінансову допомогу адміністрації Дональда Трампа. Натомість Вашингтон мав дозволити «безперешкодне будівництво та експлуатацію Північного потоку-2».

Речник Державного департаменту Нед Прайс повторив 12 лютого, що США вважають проєкт газопроводу «поганою оборудкою» для Європи.

«Це погана оборудка, тому що вона розділяє Європу, наражає Україну та Центральну Європу на російські маніпуляції. Це суперечить власним цілям Європи в галузі енергетики та безпеки», – сказав Прайс.

Водночас він назвав санкції лише одним із багатьох інструментів, додавши, що Державний департамент буде «тісно співпрацювати з союзниками та партнерами для зміцнення європейської енергетичної безпеки та захисту від «хижацької поведінки».

Для завершення трубопроводу, контрольованого російським державним енергетичним гігантом «Газпромом», лишилося близько 150 кілометрів трубопроводу, що проходить через данські та німецькі води Балтійського моря.

На початку лютого консорціум «Північний потік-2» повідомив про відновлення будівництва газопроводу.

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США давно домагаються зупинити будівництво «Північного потоку-2», який вважають, як і багато хто в Європі, суто політичним проєктом Росії. Сполучені Штати стверджують, що він зробить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, підриваючи її безпеку й економіку.

Трубопровід має на меті переспрямувати природний газ, призначений для Європи, в обхід України, позбавляючи Київ мільярдів доларів щорічних транзитних зборів.