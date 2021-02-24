Дедалі більше компаній виходить із російського проєкту «Північний потік-2»

Іще кілька компаній вийшли з газогінного проєкту «Північний потік-2» російського газового монополіста «Газпром» через потенційну загрозу санкцій із боку США й інші пов’язані з проєктом втрати.

Зокрема, як звернула увагу радниця голови правління «Нафтогазу України» Лана Зеркаль, німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea, яка є одним із п’яти західних інвесторів консорціуму для будівництва газопроводу, поруч із його власником, російським «Газпромом», заявила, що надалі завершує фінансування цього проєкту через загрозу санкцій.

Як заявила компанія в своєму річному звіті, до запровадження останнього пакета американських санкцій вона внесла в проєкт суму в 730 мільйонів євро, але після зміни законодавства США подальші внески припиняє.

У звіті також згадано про рішення антимонопольного регулятора Польщі в жовтні 2020 року накласти на один із підрозділів Wintershall Dea, як і на інші компанії, що фінансують проєкт, штрафи у зв’язку з будівництвом «Північного потоку-2» на суму в 10% від їхнього обігу за попередній рік – у випадку з підрозділом Wintershall Dea це приблизно 6,9 мільйона євро. Компанія вважає цей штраф несправедливим і оскаржує його, але очікує, що розгляд її апеляції буде тривати 3–5 років.

Лана Зеркаль нагадує, що тоді польський регулятор UOKiK наклав загальний штраф на учасників фінансування проєкту на суму в 100 млн доларів, а на російського газового монополіста «Газпром», який є 100-відсотковим власником «Північного потоку-2», – в розмірі 7,6 мільярда доларів.

«Чекаємо рішення інших учасників консорціуму. Пора виходити», – додала вона.

Попереднього дня, 23 лютого, про вихід із участі в проєкті «Північний потік-2» оголосила німецька страхова компанія Munich Re. Як мовиться в короткому, без подробиць, оголошенні компанії, про яке написало агентство Reuters, її підрозділ, Munich Re Syndicate, подав консорціумові будівництва «Північного потоку-2» повідомлення про припинення стосунків.

Таким чином, із проєкту «Північного потоку-2» внаслідок ухвалення в США кількох пакетів законодавства про санкції проти нього вийшли чи перебувають у процесі виходу з нього загалом близько двох десятків компаній, які відповідали за різні етапи будівництва, страхування, сертифікації проєкту тощо.

Будівництво «Північного потоку-2» – це спільна ініціатива російського державного газового велетня «Газпрому» і ще низки європейських компаній: німецьких Uniper і Wintershall Dea, британсько-нідерландської Royal Dutch Shell, австрійської OMV і базованої у Франції Engie. «Північний потік-2» має подвоїти пропускну здатність уже наявного «Північного потоку» до 110 мільярдів кубометрів газу на рік для обох трубопроводів разом.

Для влади Росії, яка нині є найбільшим у світі експортером енергоносіїв і покладається на продаж нафти й газу і для наповнення бюджету, і для розбудови геополітичного впливу, цей проєкт вкрай важливий. Сполучені Штати, які наклали проти проєкту кілька пакетів санкцій, відкидають таке трактування: головне занепокоєння США з цього огляду полягає в тому, що цей газогін може далі збільшити залежність Європи від російського газу, підірвати її енергетичну незалежність і потенційно збільшити політичний вплив Москви в регіоні, а також створити загрозу безпеці України, поставивши під питання транзит російського газу через її територію.

Кілька пакетів санкцій проти проєкту були оголошені ще за попередньої адміністрації США за президентства Дональда Трампа. Нинішня адміністрація президента Джо Байдена, за повідомленнями, наразі утримується від запровадження нових санкцій, хоча теж вважає цей газопровідний проєкт «поганою оборудкою для Європи».

Роботи для добудови газопроводу тривають, залишається прокласти лише трохи більш як 100 кілометрів труб.