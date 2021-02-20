Республіканці назвали санкції адміністрації Байдена щодо «Північного потоку-2» «неадекватними»

Сполучені Штати наклали додаткові санкції на російське судно та його власника через роботи на газопроводі «Північний потік-2» з Росії до Німеччини. Республіканці розкритикували цей крок, назвавши його «неадекватним». Про санкції було оголошено в звіті, представленому Конгресу Державним департаментом США 19 лютого.

Республіканець з Техасу Майкл Мак-Кол та Джим Ріш від штату Айдахо засудили адміністрацію президента Джо Байдена за те, що вона не наклала санкції на додаткові об’єкти, і зажадали пояснень, що робиться для того, щоб перешкодити завершенню будівництва трубопроводу.

Трубоукладальне судно Fortuna і його компанія-власник KVT-RUS вже були визначені як підсанкційні у січні адміністрацією Дональда Трампа, а тому нинішнє їх «додавання» є «абсолютно неадекватним» і не відповідає наміру законодавців зупинити трубопровід, сказав Мак-Кол.

«Завершення будівництва цього трубопроводу буде нічим іншим, як перемогою Володимира Путіна», – сказав він.

Сенатор Джим Ріш додав, що Конгрес спеціально розширив обов’язкові санкції, включивши в них види робіт з укладання труб, які відбуваються зараз. Але в звіті Держдепартаменту ці дії ігноруються, що «вимагає негайного пояснення».

Сполучені Штати і декілька європейських країн виступають проти будівництва трубопроводу, який перенаправляє експорт російського природного газу по дну Балтійського моря в обхід України. Вони кажуть, що це позбавить Київ мільярдів доларів на такі необхідні транспортні витрати, одночасно посилюючи контроль Кремля на європейському енергетичному ринку.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс за кілька годин до передачі звіту в Конгрес заявив, що США продовжать працювати з союзниками і партнерами, «щоб забезпечити Європу надійною, диверсифікованою мережею енергопостачання, що не підриває нашу колективну безпеку. Наша мета у цьому – зміцнити європейську енергетичну безпеку і захистити себе від хижацької поведінки».

Опозиція трубопроводу в Конгресі посилилася після отруєння і арешту російського опозиційного політика Олексія Навального і розгону демонстрантів, які протестували на його підтримку.

Двопартійна група законодавців США 17 лютого закликаала адміністрацію Джо Байдена проінформувати Конгрес щодо заходів, спрямованих на зупинку будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», який, як вважають, готовий на приблизно 90 відсотків.

Законодавці також захотіли дізнатися, чи робила Німеччина якусь пропозицію про припинення або пом’якшення санкцій США щодо трубопроводу.

Перший раунд санкцій США, спрямованих проти суден, які прокладають трубопровід, змусив європейського підрядника припинити роботи, затримавши запуск «Північного потоку-2» щонайменше на рік. Торік Конгрес ухвалив закон щодо захисту Європи в сфері енергетичної безпеки (PEESCA), з метою розширення списку підсанкційних послуг для проєкту, включивши туди послуги зі страхування, тестувань трубопроводів, інспекцій та сертифікації. PEESCA вступив в силу 1 січня.