Снайперська війна на Донбасі. Зброя, тактика, особливості підготовки снайперів України та Росії. Снайперські підрозділи угруповань «ДНР» і «ЛНР». Гвинтівки, з якими працюють на передовій українські та російські снайпери. Чим відрізняються бойові снайперські гвинтівки? Тестування української гвинтівки. Огляд сучасної зброї снайперів. Нові розробки українських конструкторів.