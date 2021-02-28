Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)
Снайперська війна на Донбасі. Зброя, тактика, особливості підготовки снайперів України та Росії. Снайперські підрозділи угруповань «ДНР» і «ЛНР». Гвинтівки, з якими працюють на передовій українські та російські снайпери. Чим відрізняються бойові снайперські гвинтівки? Тестування української гвинтівки. Огляд сучасної зброї снайперів. Нові розробки українських конструкторів.
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