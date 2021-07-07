У Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі військовим медиком

У Дніпрі 7 липня попрощалися із загиблим на Донбасі військовим медиком 93-ої бригади «Холодний Яр» Юрієм Письменним. Церемонія прощання відбулася у Спасо-Преображенському соборі, а також на Алеї героїв.

Юрій Письменний (позивний – Феофан) був начальником медичного пункту механізованого батальйону.

Медик загинув 4 липня вдень під час обстрілу російськими гібридними силами позицій українських військових. Травми виявилися несумісні з життям. За словами його товаришів по службі, його встигли вивезти з позицій, але в шпиталі він помер.

«Кваліфікований офіцер, кваліфікований медик, який знав свою справу. Його любили, поважали, прислухалися до його слів», – говорили на церемонії прощання товариші.

Чоловікові було 59 років. Працював лікарем. У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером, служив в одному з добробатів. 2018 року став військовим медиком 93-ї бригади. Цими днями отримав чергове військове звання – капітан.

У загиблого залишилася дружина, син та донька.

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