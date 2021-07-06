Бойовики 9 разів за добу порушили режим тиші на Донбасі – штаб

Російські гібридні сили дев’ять разів за добу 5 липня порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

За даними штабу, обстріли фіксувалися поблизу Авдіївки, Золотого-4, Чермалика, Новозванівки, Новотошківського, Причепилівки та Кримського.

При цьому застосовувалися міномети 120-го та 82-го калібрів, станкові протитанкові, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, крім того, біля Чремалика зафіксували використання з протитанкового ракетного комплексу.

«На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території. Об’єктивних підтверджень цьому немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не оприлюднювало заяв про обстріли 5 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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