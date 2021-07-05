Українська делегація у ТКГ озвучила, з чого почне своє завтрашнє засідання

На початку чергового засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі у вівторок українська сторона порушить питання почастішання «грубих порушень противником режиму припинення вогню».

«Сьогодні в результаті вогню противника один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Напередодні загинув ще один український військовослужбовець. Відповідні ноти протесту спрямовані в ОБСЄ, Українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні у фейсбуці української делегації у ТКГ.

Раніше повідомлялося, що наступні засідання підгруп і самої ТКГ відбудуться 6-7 липня.

Сьогодні у пресслужбі Об’єднаних сил повідомили про нові втрати українських військ внаслідок чергових порушень перемир’я з боку бойовиків – один військовий загинув і троє зазнали поранень.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.