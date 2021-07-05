ООС: знову загиблий і ще троє поранених бійців

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про нові втрати українських військ внаслідок чергових порушень перемир’я з боку противника: ще один загиблий і троє поранених.

За повідомленням, обстріл відбувся у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», без уточнення конкретного місця. Поранених терміново евакуювали і доправили до лікувального заходу.

Ні про які дії українських військ у відповідь на цей обстріл не згадано. Повідомлено лише, що про дії противника повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

У попередньому зведенні, станом на 17-у годину, йшлося про три обстріли з боку противника з початку доби, які на той час не призвели до бойових втрат.

Реакцію української сторони на ці обстріли було передано так: «Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ».

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про два обстріли з боку українських сил на півдні Донеччини, в місцевостях на північний схід від Маріуполя, протитанковими ракетами – один іще вранці, другий, за їхніми твердженнями, о 16.45.

У попередньому зведенні української сторони про обстріли в тих місцевостях нічого не згадували. Наразі не відомо, чи не міг другий із цих обстрілів, якщо вони дійсно відбулися, стати відповіддю на українські втрати, які могли статися безпосередньо напередодні 17-ї години і вже не потрапити в зведення.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 44 українські військовослужбовці, ще принаймні понад 120 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще восьмеро військових загинули і 22 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 42 загиблих і 129 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.