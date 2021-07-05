ООС: знову загиблий і ще троє поранених бійців

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про нові втрати українських військ внаслідок чергових порушень перемир’я з боку противника: ще один загиблий і троє поранених.
За повідомленням, обстріл відбувся у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», без уточнення конкретного місця. Поранених терміново евакуювали і доправили до лікувального заходу.
Ні про які дії українських військ у відповідь на цей обстріл не згадано. Повідомлено лише, що про дії противника повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
У попередньому зведенні, станом на 17-у годину, йшлося про три обстріли з боку противника з початку доби, які на той час не призвели до бойових втрат.
Реакцію української сторони на ці обстріли було передано так: «Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ».
У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про два обстріли з боку українських сил на півдні Донеччини, в місцевостях на північний схід від Маріуполя, протитанковими ракетами – один іще вранці, другий, за їхніми твердженнями, о 16.45.
У попередньому зведенні української сторони про обстріли в тих місцевостях нічого не згадували. Наразі не відомо, чи не міг другий із цих обстрілів, якщо вони дійсно відбулися, стати відповіддю на українські втрати, які могли статися безпосередньо напередодні 17-ї години і вже не потрапити в зведення.
В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.
Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.
На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 44 українські військовослужбовці, ще принаймні понад 120 були поранені чи зазнали бойових травм.
У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще восьмеро військових загинули і 22 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 42 загиблих і 129 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.
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