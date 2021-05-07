В ЗСУ повідомили про втрати на Донбасі від початку чергового перемир’я

З моменту оголошення чергового режиму припинення вогню (з 27 липня 2020 до 5 травня 2021 року) у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули 99 військовослужбовців. Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«З моменту оголошення режиму припинення вогню (з 00:00 27 липня 2020 до 00:00 5 травня 2021 року) загинуло (померло) – 99 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 34 особи, отримали поранення (ушкодження) – 190 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 107 осіб», – мовиться в повідомленні.

В ЗСУ зазначили, що від початку збройного конфлікту (з 14 квітня 2014 року до 5 травня 2021-го) загинуло 3 886 військовослужбовців.

«Із цієї кількості під час бойової обстановки (загинули – ред.) – 2 694 особи, отримали поранення (ушкодження) – 12 608 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 10 237 осіб», – додали в ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.