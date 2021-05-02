ЄС запровадить нові секторальні санкції в разі «масштабної війни» – Кулеба

Наразі Європейський Союз не запроваджуватиме нових секторальних санкцій, але це можливо в разі ескалації. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що закликав готуватися до запровадження таких санкцій під час виступу в Брюсселі, вказуючи на те, що лише розвідувальні дані Росії про це можуть мати стримуючий вплив.

«Тому що і це була помилка 2014 року. Я вам скажу, що, прости Господи, до збиття МН17 європейці теж не хотіли нічого чути про там якісь серйозні дієві секторальні санкції. Але, на жаль, коли людей вбили, їхніх співгромадян, то всі сумніви зникли в секунду і миттєво санкції були запроваджені», – нагадав міністр.

За його словами, сигнал України полягав у тому, що міжнародній спільноті варто бути готовою до будь-якого розвитку подій.

«Зараз секторальних санкцій не буде. Але, не дай Боже, якщо війна знову розгорнеться масштабна, то секторальні санкції будуть», – зазначає він.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

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У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.