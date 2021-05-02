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02 травня 2021, Київ 13:33
Новини | Політика

Кулеба: Україна озвучила партнерам потреби у військовій допомозі

Кулеба зазначив, що реакція міжнародної спільноти дозволила уникнути ескалації, але «за словами мають йти дії»

Україна на тлі концентрації російських військ на кордоні повідомила своїм партнерам, яка військова допомога йому потрібна – про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що реакція міжнародної спільноти дозволила уникнути подальшої ескалації і прямого російського вторгнення.

«Вони побачили, що немає умов наразі для якихось розгорнутих дій, що Захід, партнери готові Україну підтримати. Це було дуже важливо», – сказав він.

Водночас, за словами міністра, «за словами мають йти дії».

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«Ми озвучили партнерам всім, які здатні чимось конкретно військовим допомогти, що нам потрібно. Але хочу наголосити, що попри те, що зараз є якби певний спад напруги, це не означає, що ці потреби перестали були актуальними. Тому що завтра росіяни можуть повернутися на наш кордон. І тому ми будемо працювати над отриманням цієї допомоги від партнерів», – додав Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про оборонне озброєння та системи оборони для Збройних сил України, але не став вдаватися в деталі.

«Ми ж у сфері безпеки все ж таки. Давайте зберігати певну таємницю для ворога», – пояснив голова МЗС.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.

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