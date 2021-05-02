Кулеба: Україна озвучила партнерам потреби у військовій допомозі

Україна на тлі концентрації російських військ на кордоні повідомила своїм партнерам, яка військова допомога йому потрібна – про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що реакція міжнародної спільноти дозволила уникнути подальшої ескалації і прямого російського вторгнення.

«Вони побачили, що немає умов наразі для якихось розгорнутих дій, що Захід, партнери готові Україну підтримати. Це було дуже важливо», – сказав він.

Водночас, за словами міністра, «за словами мають йти дії».

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«Ми озвучили партнерам всім, які здатні чимось конкретно військовим допомогти, що нам потрібно. Але хочу наголосити, що попри те, що зараз є якби певний спад напруги, це не означає, що ці потреби перестали були актуальними. Тому що завтра росіяни можуть повернутися на наш кордон. І тому ми будемо працювати над отриманням цієї допомоги від партнерів», – додав Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про оборонне озброєння та системи оборони для Збройних сил України, але не став вдаватися в деталі.

«Ми ж у сфері безпеки все ж таки. Давайте зберігати певну таємницю для ворога», – пояснив голова МЗС.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.