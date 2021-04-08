Росія має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року – Білий дім

Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, заявила 8 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона наголосила, що в США зростає занепокоєння загостренням російської агресії на сході України.

Крім того, додала Псакі, США обговорюють пересування російських військ у регіоні з союзниками по НАТО.

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити чисельність російських військ біля кордону з Україною. Про це вона сказала під час телефонної розмови з Путіним.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.