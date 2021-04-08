Меркель закликала Путіна зменшити чисельність російських військ біля кордону з Україною

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити чисельність російських військ біля кордону з Україною. Про це вона сказала під час телефонної розмови з Путіним.

«Канцлер Ангела Меркель мала сьогодні телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Темами розмови, серед іншого, були посилена військова присутність Росії біля східних частин України. Канцлер закликала відкликати ці посилені дислокування військ задля деескалації ситуації. Також обговорювалася низка інших зовнішньополітичних питань, зокрема Сирія, Лівія і Боснія та Герцеговина. Було порушено також справу Навального», – повідомили у канцелярії Меркель.

У свою чергу, Кремль за підсумками цієї розмови повідомив, що «канцлер ФРН висловила стурбованість через ескалацію напруженості на південному сході України».

«Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення. Підкреслено необхідність неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, перш за все з налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу», – повідомила пресслужба президента Росії.

Як йдеться в повідомленні, також «підтверджено наоалштованість на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в «нормандському форматі», по лінії політрадників і міністерств закордонних справ».

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.