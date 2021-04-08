Нагороди, подарунки і обід у солдатській їдальні: в ОПУ розповіли про поїздку Зеленського на Донбас

Президент України Володимир Зеленський в перебігу робочої поїздки на Донбас відвідав позиції Збройних сил України, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які служать на бойових позиціях. Захисники розповіли президенту про ситуацію на фронті... Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України. Глава держави вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки. Володимир Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент відзначив високу якість страв, якими годують військових», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ цитують Володимира Зеленського, який сказав, що «ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу».

Поїздка президента на Донбас відбулася на тлі повідомлень про загострення на сході України і нарощування російської військової присутності навколо українських кордонів.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.