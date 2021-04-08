Зеленський на Донбасі побував на позиціях ЗСУ, розташованих за 80 метрів від противника – ОП

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи 8 квітня на Донбасі, побував на позиціях українських військових, розташованих за 80 метрів від позицій підтримуваних Росією бойовиків, повідомив Офіс голови держави.

На цій ділянці фронту українських військових постійно обстрілюють снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру, йдеться в повідомленні.

Ще на одній ділянці, яку відвідав Зеленський, за останні два тижні ескалації, загинули українські військові. «Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні», – сказав Зеленський.

За словами президента, внаслідок загострення на Донбасі від початку року загинули 26 українських військових. Він додав, що представники влади повинні регулярно відвідувати передові позиції Збройних сил України в Донецькій та Луганській областях, особливо коли на лінії зіткнення спостерігається загострення.

«Українські можновладці повинні бути тут. Хоча б по черзі. Це дуже важливо. Важливо, перш за все, військовим. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де дійсно складно. Там, де дійсно люди – герої. Там, де дійсно люди вирішують долю України, захищаючи її», – сказав президент.

7 квітня відбулося екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо загострення на Донбасі. Як повідомили в ОБСЄ і в українській делегації у ТКГ, сторони заявили про готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню на Донбасі і виконання домовленостей, досягнутих у липні 2020 року.

Водночас, за даними української сторони, спільної заяви за підсумками засідання не ухвалили. Того ж вечора на Донбасі внаслідок обстрілу був поранений український військовий.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Останнім часом вона постійно порушується, через що зазнають втрат Збройні сили України. Зокрема, на Донбасі за добу 6 квітня загинули двоє українських військових. 8 квітня внаслідок обстрілів також загинув військовий.