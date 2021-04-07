З часу «ускладнення» на Донбасі від грудня Україна втратила понад 20 військових – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем розповів йому про порушення режиму припинення вогню на Донбасі, повідомила 7 квітня пресслужба голови держави.

За словами Зеленського, Україна здійснила «потужні кроки» задля деескалації ситуації на сході, коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню. Однак, зауважив голова держави, з грудня почалося ускладнення, і до цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів.

У зв’язку з цим Україна постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня, додав Зеленський.

Він подякував альянсу за увагу до України і підтримку.

«Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів», – сказав Зеленський.

Голова Військового комітету НАТО прибув із візитом в Україну 7 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Останнім часом вона постійно порушується, через що зазнають втрат Збройні сили України. Зокрема, на Донбасі за добу 6 квітня загинули двоє українських військових.