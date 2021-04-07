На Донбасі за добу 6 квітня загинули двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 6 квітня загинули двоє українських військових.

Як ідеться в повідомленні штабу ООС, «унаслідок ворожих обстрілів, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям». «Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої», – вказано в ранковому зведенні.

Всього в штабі нарахували з боку російських гібридних сил 14 порушень режиму припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» не подавали зведеної інформації про бойові дії 6 квітня, але звинуватили українських військових в обстрілі передмістя Донецька та сіл на півдні контрольованої бойовиками.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у двох порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.