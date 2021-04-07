Загострення на Донбасі: фото з окопів та бомбосховищ

Кілька відеозаписів у соціальних мережах, що з’явились разом з аналізом доступних даних, свідчать про велике нарощування російських військових сил у Криму та вздовж кордону Росії з Україною. Також посилилися обстріли на лінії розмежування між українськими військовими і російськими гібридними силами на сході України.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після окупації Росією українського Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.