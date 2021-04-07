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07 квітня 2021, Київ 23:10
Фотогалереї

Загострення на Донбасі: фото з окопів та бомбосховищ

Кілька відеозаписів у соціальних мережах, що з’явились разом з аналізом доступних даних, свідчать про велике нарощування російських військових сил у Криму та вздовж кордону Росії з Україною. Також посилилися обстріли на лінії розмежування між українськими військовими і російськими гібридними силами на сході України.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після окупації Росією українського Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Український військовий дивиться в бінокль під час спостереження за бойовими позиціями російських гібридних сил на лінії розмежування поблизу окупованого Донецька, ​6 квітня
1 Український військовий дивиться в бінокль під час спостереження за бойовими позиціями російських гібридних сил на лінії розмежування поблизу окупованого Донецька, ​6 квітня
Український військовослужбовець в окопі ​біля окупованого Донецька. Протягом 2020 року 50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, у 2021 році &ndash; 21&nbsp;військовий&nbsp; &nbsp;
2 Український військовослужбовець в окопі ​біля окупованого Донецька. Протягом 2020 року 50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, у 2021 році – 21 військовий 

 
Український військовий чистить зброю.&nbsp;Спостерігачі зазначають, що Росія в минулому здійснювала великі пересування військ біля кордонів із Україною у зв&rsquo;язку з регулярними військовими навчаннями.&nbsp;Але деякі аналітики наголошують, що нинішні масштаби переміщення російської військової техніки&nbsp;далеко за межами&nbsp;&laquo;норми&raquo;
3 Український військовий чистить зброю. Спостерігачі зазначають, що Росія в минулому здійснювала великі пересування військ біля кордонів із Україною у зв’язку з регулярними військовими навчаннями. Але деякі аналітики наголошують, що нинішні масштаби переміщення російської військової техніки далеко за межами «норми»
Український військовослужбовець на варті біля окупованого Донецька.&nbsp;Речник президента Росії Дмитро Пєсков&nbsp;раніше заявляв, що Росія &laquo;переміщує війська в межах власної території на свій розсуд, і це нікого не повинно стосуватися&raquo;. Такою була його реакція на те, що головнокомандувач Збройних сил України&nbsp;Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань &laquo;Захід-2021&raquo; стягує з усієї території тактичні групи до східних кордонів України
4 Український військовослужбовець на варті біля окупованого Донецька. Речник президента Росії Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Росія «переміщує війська в межах власної території на свій розсуд, і це нікого не повинно стосуватися». Такою була його реакція на те, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Захід-2021» стягує з усієї території тактичні групи до східних кордонів України
Неподалік Авдіївки, яка розташована біля окупованого Донецька, 5 квітня
5 Неподалік Авдіївки, яка розташована біля окупованого Донецька, 5 квітня
Український військовий в окопі поблизу Авдіївки
6 Український військовий в окопі поблизу Авдіївки
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Чоловіки заходять у бомбосховище у трамвайному депо в Донецькій області в районі, контрольованому російськими гібридними силами, 24 березня
10 Чоловіки заходять у бомбосховище у трамвайному депо в Донецькій області в районі, контрольованому російськими гібридними силами, 24 березня
Всередині бомбосховища
11 Всередині бомбосховища
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Пошкоджений житловий будинок у містечку Ясинувата, що перебуває під контролем російських гідридних сил
13 Пошкоджений житловий будинок у містечку Ясинувата, що перебуває під контролем російських гідридних сил
Жінка вказує на роки, написані на стіні в бомбосховищі в Ясинуватій. Фотографія російського агентства ТАСС
14 Жінка вказує на роки, написані на стіні в бомбосховищі в Ясинуватій. Фотографія російського агентства ТАСС
Протигази в бомбосховищі в Ясинуватій, яка перебуває під контролем російських гібридних сил
15 Протигази в бомбосховищі в Ясинуватій, яка перебуває під контролем російських гібридних сил
Люди у бомбосховищі Петровського району окупованого Донецька, 24 березня. Фотографія російського агентства ТАСС
16 Люди у бомбосховищі Петровського району окупованого Донецька, 24 березня. Фотографія російського агентства ТАСС

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