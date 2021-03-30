Росія стягує війська до кордону з Україною, ЗСУ готуються поповнитись при потребі резервістами – Руслан Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак відповів на запитання Української служби «Голосу Америки» про дії Росії поблизу кордонів України, схвалення Верховною Радою закону щодо призову резервістів, підтримку ЗСУ з боку США та реформи українського війська. Із Русланом Хомчаком спілкувалася Мирослава Гонгадзе.

– Дякую Пане Хомчак, що погодилися з нами сьогодні поспілкуватися. Отже, сьогодні під час виступу в українському парламенті ви наголосили, що Росія стягує свої війська на кордоні з Україною і посилює свою військову міць. Про що конкретно ідеться, і які війська стягуються?

– Сьогодні ми спостерігаємо, що Російська Федерація, під виглядом перевірки за зимовий період навчання своїх військ, під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад 2021» стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи на схід нашої держави, до східних кордонів України. Брянська, Воронезької області, тимчасово окупованої Республіки Крим. Вони там проводять навчання. І ми розуміємо, що, крім тих 28 батальйонних тактичних груп, які сьогодні вже декілька років розташовані біля наших східних кордонів, ми орієнтовно нараховуємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп.

ЗСУ відповідним чином реагують. Готуємося до всяких можливих провокацій та реагувань на дії противника

Це говорить про те, що Росія про свої плани не забула, плани, які були у неї з 14-го року і до 14-го року. Вона створює таку обстановку навколо України, щоб весь світ бачив, щоб Україна бачила, що вона демонструє нам рішучість своїх намірів. Відповідно, Збройні сили України відповідним чином реагують на такі дії нашого східного сусіда. Ну і готуємося до всяких можливих провокацій та реагувань на дії противника.

– Ви згадали про східний кордон. А що з приводу північного кордону з Білоруссю?

– Поки що немає ніяких активних дій на кордоні з Білоруссю. Але ми бачимо, яка сьогодні обстановка в Білорусі. Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України. Ми це все відслідковуємо, відповідне реагування ми плануємо, прораховуємо.

І сьогодні Верховна Рада прийняла важливий для нас Закон щодо укомплектування Збройних сил резервістами за рішеннями президента України, верховного головнокомандувача, не проводячи в країні мобілізацію. Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати. Це дуже суттєво.

– Коли ми говоримо про резервістів, про кого конкретно ми говоримо в цьому контексті. Яка категорія населення буде задіяна до війська?

– Я хотів, щоб всі розуміли чітко. Не йде мова, що завтра все населення піде до війська. Йде мова про ті зміни в обстановці навколо нашої держави, у діях нашого противника, коли потрібно буде швидко реагувати, розгортати, доукомплектовувати військові частини, розширяти їхні можливості, нарощувати.

Це ті резервісти, які звільнилися зі Збройних сил протягом цих останніх років війни, які мають дуже серйозний досвід бойових дій

Йдеться про категорію резервістів, які проходять службу за контрактом і резервістів оперативної черги №1. Це ті резервісти, які звільнилися зі Збройних сил протягом цих останніх років війни, які мають дуже серйозний досвід бойових дій. Які знають, як воювати, і для них сьогодні не є суттєвим питанням, що їх потрібно перепідготовлювати протягом місяців, навчати чомусь. Тому що це люди, які щойно прийшли з війни. Йдеться про категорію «оперативний резерв першої черги».

– Сполучені Штати допомагають Україні. Додатково планується у цьому році дати Україні ще 150 мільйонів, якщо реформа армії буде йти ефективно. І ще додатково 300 мільйонів, про що йде дискусія в Конгресі США. Яка сьогодні потрібна допомога Україні, і наскільки важливою є ця допомога, яка сьогодні надається?

Доля Сполучених Штатів у допомозі – вона найбільша. Це все від матеріально технічних засобів до летальної зброї

– Я користуючись нагодою, хотів би щиро подякувати від себе, від усіх військовослужбовців ЗСУ і, мабуть, всього українського народу за ту допомогу, яку протягом останніх семи років нам надавали США. Не тільки США, а і європейські країни. Але доля Сполучених Штатів у цій допомозі – вона найбільша. Це все від матеріально технічних засобів до летальної зброї. Ця допомога щира, вона конкретна і вона дуже дієва для нас.

Противник знає про цю допомогу, тому воно теж відіграє дуже важливу роль, при його оцінці наших спроможностей, розуміючи наскільки нас сьогодні підтримують наші країни-партнери. Для нас ця допомога дуже принципова і важлива. Що нам потрібно, не хотів би це заявляти в ефір, бо ми говоримо про конкретні речі військового призначення. І в нас є спілкування, контакти на рівні відповідних груп, які повинні бути. І ми впевнені, що у цьому є повна підтримка нас з боку Сполучених Штатів Америки. Більше скажу, навіть є ініціатива – ми готові от так, краще от так, є поради. І для нас це дуже суттєво. Ми за це щиро дякуємо.

– Пентагон заявляє, що наступний транш, так би мовити, допомоги, ці 150 мільйонів доларів, будуть виділені, якщо Україна продовжує ефективну реформу Збройних сил. Як, за вашою оцінкою, сьогодні проходить ця реформа?

– Я би хотів уточнити ваше питання. Україна має проводити реформу в Україні. А Збройні сили – в Збройних силах. Так, реформа у Збройних силах триває. Я можу відповісти за той термін, який я очолюю Збройні сили і сказати Вам, що Збройні сили сьогодні стоять на тому шляху і активно вживають усі зусилля, щоб формуватися. Збройні сили сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи.

Реформа йде і буде продовжуватися. І той колектив сьогодні в керівництві Збройних сил – це люди, які одержимі цією реформою

Війна семирічна нам показала, що нам потрібні зміни. Не видимість змін, а конкретні зміни, які можуть привести до зовсім інших результатів. Це військові у більшості своїй розуміють, вони цього хочуть. І це саме той момент, коли реформа назріла. Коли її не хтось нав’язує, ми її робимо не для того, щоб для когось зробити. А коли ми розуміємо, що нам потрібні зміни, бо вони вкрай назріли для того, щоб ми їх робили. Тому, що стосується Збройних сил, реформа йде, і реформа буде продовжуватися. І той колектив сьогодні в керівництві Збройних сил, це люди, які одержимі цією реформою для того, щоб змінити все те, що ми бачимо протягом останніх років нам заважає іти до перемоги.

– У США також говорять про важливість цивільного нагляду над військом. Як ви бачите цей процес, і чи є це доречним для України?

– Ну звичайно. Ми взяли курс, і заявили це на законодавчому рівні, це шлях до НАТО. І ми дійсно щиро хочемо дочекатися того моменту, коли в результаті нашої кропіткої праці, в результаті нашого реформування у Збройних силах, в цілому в Україні, ми станемо колись членами Альянсу. І я навіть не знаю, які можуть бути сумніви у тому, що ми це зробимо.

В державі сьогодні підростає чудова молодь, яка не знає як жити в Радянському Союзі, вона вже того не бачила​

Молодь, яка сьогодні приходить до армії, ті офіцери і солдати, які пройшли війну, вони як ті, хто сьогодні виростають, вони вимагають тих змін. І в державі сьогодні підростає чудова молодь, яка не знає, як жити в Радянському Союзі, вона вже того не бачила. Але вона знає, як живуть в Європі, вона бачила, як живуть в розвинутих передових країнах, і вона так само хоче жити. Тому у нас дуже серйозна перспектива.