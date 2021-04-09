Минулої доби бойовики 15 разів порушили режим тиші, загинув військовий – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 8 квітня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

У штабі уточнили, що йдеться про 11 обстрілів позицій ЗСУ, два обстріли цивільної інфраструктури в районі Водяного, одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2 в напрямку Зайцевого та один факт обладнання бойовиками фортифікаційних споруд поблизу Широкиного.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув.

Від початку доби обстрілів з боку гібридних сил не зафіксовано.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.