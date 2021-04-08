Ситуація на Донбасі: з початку доби бойовики стріляли 11 разів, загинув військовий ЗСУ

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби 11 разів порушили режим припинення вогню, через обстріли загинув один український військовослужбовець.

«З початку цієї доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури. Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – зі станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Повідомляється, що два артобстріли цивільної інфраструктури були зафіксовані біля Водяного.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли упродовж дня немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.