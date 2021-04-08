У зоні бойових дій на Донбасі 8 квітня внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил загинув український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, вже цієї доби бойовики чотири рази стріляли по позиціях українських військових і одного разу – по цивільній інфраструктурі.

За минулу добу, 7 квітня, російські гібридні сили здійснили сім порушень режиму припинення вогню, був поранений один український військовий, ідеться також у ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не подають, але звинувачують українських військових у мінометному обстрілі околиці Донецька зранку 8 квітня.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що за минулу добу зафіксували одне порушення режиму тиші з боку ЗСУ.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.