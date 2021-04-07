«Раніше «косили» у Росії, а тепер де?» У Донецьку коментують перший «військовий призов ДНР»

Перший військовий «призов» молоді до збройних формувань угруповання «ДНР» – «пробний і тільки добровільний». Про це розповів ватажок угруповання Денис Пушилін. На диво, так званий військовий «призов» на непідконтрольній частині Донецької області чітко співпав з ескалацією бойових дій на лінії розмежування та стягуванням російських військ до кордонів України та у Крим. Забирати до збройних формувань планують хлопців 1994-2003 років народження. Що зараз відомо про цей «призов» та що про це кажуть жителі ОРДЛО, розповідає Радіо Донбас.Реалії.

Рішення про оголошення «призову» гібридна адміністраця ОРДЛО оприлюднила ввечері 1 квітня 2021 року. Але підготовка до нього почалася ще у грудні 2020-го.

Тоді угруповання «ДНР» внесло зміни до низки своїх «законів», що стосуються організації «Збройних сил» і призову жителів «на військову службу».

На прес-конференції 7 квітня Пушилін дав деякі роз’яснення щодо цього «призову». За його словами, є великим прорахунком, що його не було останні 7 років, бо чоловіки, що живуть в ОРДЛО, «мають вміти тримати зброю у руках».

«Призов планувався вже давно, у нас і без того 7 років був великий проміжок, коли наших молодих людей не призивали до збройних сил. Це дуже велика розкіш як для воюючої «держави», так і якщо орієнтуватися на наступні покоління» – заявив Пушилін.

Він також підтвердив, що цього разу призивають лише 200 людей і лише на добровільній основі.

На донецьких сторінках у соцмережах так званий «призов» досить жваво обговорюють вже тиждень. Потік коментарів не припиняється, і варіюються вони від підтримки на рівні висловлювань: «не служил - не мужик», пацифістських на кшталт: «призыв - лишь способ набить карманы и озолотить военкоматы» до явно ворожих щодо так званих «республік» до їхнього керівництва. Ось лише кілька з тисяч гілок обговорень у донецьких чатах Telegram та великих пабліках Вконтакті.

Звісно, одразу виникли запитання щодо можливості виїхати за межі ОРДЛО тим, хто може підпадати під «призов», та перепони, які можуть цьому чинитися.

За активністю у соцмережах складно давати соціологічні оцінки, та видно, що думка більшості схиляється невдоволення.

Знову ж, постійно йде мова про виїзд за межі окупованої території. Це при тому, що «призову» у цей раз офіційно підлягали тільки 200 осіб, а підконтрольна Росії адміністрація заявляє, що вони вже набрані.

У рішенні угруповання «ДНР» йдеться про «призов» осіб 1994-2003 року народження.

Теза про те, що угруповання «ЛДНР» намагатимуться залучити якомога більше людей до того, щоби опосередковано брати участь у бойових діях чи у адміністративній побудові псевдодержавності, досить часто обговорюється. Пояснюють це тим, що у такому разі більше людей не будуть зацікавленні у реінтеграції цих територій Україною, побоючись переслідувань.

Трапляються думки і про те, що воювати мовляв не варто що за ту, що за іншу сторону.

Підконтрольна Росії влада частини Луганської області рішення про «призов» не виносила. Останнім часом не надходило інформації і про підготовку такого рішення там.

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