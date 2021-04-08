«Знову брязкають зброєю». Російські соцмережі про підготовку війни на Донбасі

Протягом останніх тижнів постійно надходять повідомлення, фотографії, відео та інші дані, що свідчать про значні переміщення російських збройних підрозділів до або біля східних кордонів України та до Криму. Лунають заяви українських урядовців, західних політиків та заперечення російської сторони.

А як реагують користувачі соціальних мереж в Росії? Редактор соцмереж Російської служби Радіо Свобода Іван Беляєв зібрав відгуки відомих росіян – екпертів та інших лідерів громадської думки про можливу ескалацію військового конфлікту на Донбасі.

Військовий оглядач Павло Фельгенґауер каже про ймовірність війни в інтерв'ю «Росбалт», офіційному російському інформаційно-аналітичному агентству:

– Які факти?

– Війна через місяць.

– Ви впевнені?

– Звичайно, ні. Але на початку травня все буде готово. Рішення ухвалено. Тому кілька причин: закриття проросійських телеканалів в Україні, загроза арешту і суду над Віктором Медведчуком, арешт Навального, Байден назвав Путіна вбивцею ... Загрози зростають, причому стрімко. Багато чого не обговорюється в пресі, але ми спостерігаємо дуже погані ознаки.

Іван Курілла, російський історик-американист:

Він, взагалі-то, відомий військовий аналітик, а не переполоханий «політолог», так що причина нервувати є.

Але він, звичайно, обережний, – можливо не означає, що буде. І тим не менше, внутрішній стан російської державності такий, що комусь війна може здатися виходом. Доброї новини в цьому немає, хіба що режим може на цьому скінчиться, – але надто вже дорогою ціною.

Олександр Морозов, російський журналіст, політолог​. Живе у Празі.

новини на НТВ в такому войовничому тоні, ніби Україна вже оголосила війну. Відеоряд складається з безперервних колон військової техніки, яку перекидають обидві сторони, безпілотники ширяють над усім ефіром.

Ґабріель Суперфін, філолог, колишній радянський правозахисник, співробітник Архіву Самвидаву радіо «Свобода»​

бачили картинки з військовою технікою, що їде до кордонів України? Це їдуть вчителі російської мови з партами і підручниками.

Євген Савостьянов, російський політик і підприємець​

Чому зараз так багато розмов навколо можливого повномасштабного відновлення військових дій на Україні? Тому, що збіглися у часі усвідомлення нерозв'язності водної проблеми Криму без України (що добре розуміли в СРСР – тому і приєднали півострів до України) і заходи щодо нейтралізації проросійських інформресурсів і політиків в Києві з приходом до влади Байдена, при якому залучення України в партнерство з США і її посилення виглядають імовірними.

Дві основні версії – напад Росії на Україну і напад України на ОРДЛО.

У першому випадку маються на увазі завдання-мінімум – вода для Криму, завдання-максимум – руйнування незалежної від Росії української державності і (виникає, – ред.) Новоросія включно з Придністров'ям.

У другому випадку програма-мінімум – скорочення територій, що відкололися, програма-максимум – повернення їх під контроль України.

За мірками ВВВ цілі Росії можуть бути досягнуті в масштабах, щонайменше, фронтовий операції, цілі України – армійської.

На даний момент немає відомостей про розгортання будь-якої зі сторін в масштабах, достатніх для реалізації поставлених завдань. Але намічені Росією навчання дозволяють забезпечити розгортання в таких масштабах.

Олександр Жучковський, громадянин Росії, який «допомагав ополченцям» на Донбасі

Чи буде найближчим часом загострення/наступ? Не впевнений. Занадто багато про це говорять, занадто голосно брязкають зброєю, надто демонстративно підтягують людей і техніку з обох сторін.

Практика показує, що подібне нагнітання має скоріше політичний контекст, і чим частіше-голосніше про війну говорять, тим менше її ймовірність. Що не означає, що до неї не треба готуватися. Готуватися треба. Але і живити великі надії на те, що «крига скресла» і зараз одним махом ми цей вузол розрубаємо, теж не варто.

Такі настрої є – донецькі військові натхненно сперечаються, дійдемо ми цієї весни до наших адміністративних кордонів або вже відразу до Дніпра. На мій погляд, найближчі дні-тижні великої війни чекати все-таки не варто. Станеться вона пізніше і для більшості несподівано.

Ось що розповідають на The Insider представники Conflict Intelligence Team:

На даний момент ми не спостерігаємо очевидних ознак підготовки безпосередньо до вторгнення в Україну (наприклад, російських колон біля самого кордону на кшталт тієї, що бачив британський журналіст Шон Уокер в серпні 2014 року). Наявна у нас інформація дозволяє попередньо погодитися з висновками різних політологів про те, що мета перекидання – залякати українське керівництво (останнім часом зробило низку кроків проти осіб та організацій, які в Україні вважаються «агентами впливу» Росії), а також «перевірити на міцність» нову американську адміністрацію.​

Микола Мітрохін, соціолог, історик-сов'єтолог

У Путіна є три базові серйозні причини для війни або як мінімум для тиску на Україну, які можна тасувати в будь-якому порядку за ступенем пріоритетності:

– фактичний кінець Мінського процесу, включаючи закінчення тіньових угод з керівництвом України, що видно по долі Медведчука і його активів і припинення перемир'я на кордоні з ОРДЛО;

– питання кримської води;

– питання внутрішньоросійської політичної мобілізації за зразком 2014 року тобто підтримку опозиції і масові протести є надія успішно замінити підтримкою режиму у зв'язку з тим, що режим вступив у зовнішню бійку за території.

Війна тут не обов'язкова, але можна спробувати натиснути на Україну та її західних партнерів щоб домогтися рішення хоча частини проблем. Найпростіші і логічні варіанти – домогтися послаблень з боку Києва щодо ОРДЛО і отримати назад дніпровську воду в кримський канал.

Якщо ж воювати (нічого не виходить домогтися на переговорах (у тому числі і таємних), відчули слабину, заїло за живе амбіції), тобто знову ж таки кілька варіантів:

«Малий» – відсунути лінію фронту від Донецька і Горлівки, отримати контроль над Донецьком аеропортом, для чого треба взяти Авдіївку, і інші території навколо Донецька. Коштуватиме півтори тисячі життів (як в Дебальцевому), але технологічно можливо за пару тижнів і силами, що маскуються під війська ОРДЛО і без великої міжнародної реакції.

«Середній» – реалізувати багаторічні обіцянки керівників ОРДЛО «повернути території республік, окуповані Києвом», тобто вийти на межі Донецької і Луганської областей або хоча б зайняти ті території де проводився «референдум» 2014 року. Це неможливо зробити без прямого втручання російської армії, буде коштує не менше трьох-п'яти тисяч життів і неминуче викличе нові санкції.

«Великий» – висунення угруповання з Криму з метою захоплення траси каналу, розгрому угруповання ВСУ поблизу Криму. Далі можлива або угода про спільне використання каналу, або «залишення контингенту військ» для його використання. Це буде коштувати приблизно 300-500 життів російських військових. Міжнародний ефект буде гучним, але результат його буде залежати від підсумкових домовленостей про долю каналу.

«Малореальний» – широкомасштабний наступ російських угрупувань з Криму і ОРДЛО, з метою тимчасової або постійної окупації українських територій вздовж азовського узбережжя. Тут однозначно буде великий міжнародний ефект, в тому числі з припиненням «Північного потоку» і зупинкою багатьох інших зв'язків і контактів.

Але чисто технічно всі ці варіанти можливі (так само як і десантування на всьому чорноморському узбережжі України). І власне вони зараз і будуть основними російськими «аргументами» в поки дипломатичних і таємних переговорах. Варіант, що ВСУ зможе зупинити і відкинути серйозний наступ за участю російських військ я всерйоз (при всій повазі до українських військовослужбовців) не розглядаю. Занадто непорівнянний рівень озброєнь і кількості військ. Якщо будуть задіяні тільки «війська ОРДЛО» (та інші проксі російської армії), тоді, напевно, ВСУ їх стримає.

Але при цьому я думаю і сподіваюся, що з імовірністю 70-80% справа закінчиться брязкотом зброєю і інформаційною кампанією.

Ігор Ейдман, соціолог, двоюрідний брат вбитого російського політика Бориса Нємцова

Є три основні причини, чому Путін не зупиниться.

1. Його режим не здатний довго існувати в мирних умовах. Без образу ворога, військової урапатріотичної віагри рейтинг влади швидко падає. Навіть фейкові вибори стає проблематично проводити. Режиму необхідні постійні «маленькі переможні війни», щоб тримати населення в стані «постійного подиву», патріотичного сп'яніння.

Скоро вибори в Держдуму, відбувається жорстока розправа над Навальнийїм. Війна все спише. І від розправи над опозицією відверне і вибори допоможе успішно провести.

2. Україна – ідея фікс біснуватого. Він мріє стати родоначальником третього Рейху (після Романовського та радянського). А яка це Російська імперія без України? Так, чи не Рейх, а фейк. Тому поки Путін при владі, він від України не відстане, буде чергувати маніпулятивні та насильницькі спроби її захоплення.

3. Путін хоче відразу ж показати Байдену свою отвязность і силу. Це як у в'язниці. В камеру заводять нового авторитета (Байдена). Старожил-смотрящий (Путін), щоб поставити себе перед новачком, якого боїться, намагається демонстративно побити якогось іншого, не такого крутого зека. У ролі об'єкта демонстрації сили може виявитися Україна.

Інше питання, чи буде цей виток агресії масштабним, як пророкують деякі військові експерти. Думаю, ні. Справа в тому, що путінський режим економічно не витримає великої війни і неминучі в цьому випадку безпрецедентні американські і європейські санкції.

Військове загострення, що почалося, схоже на військовий шантаж Зеленського і частково Байдена, яких Путін вважає слабаками. Якщо він відразу отримає жорстку відсіч, нове масштабне вторгнення не відбудуться.

Анатолій Несміян, військовий експерт

Загалом, поки ситуація стабільна, але з яскраво вираженим трендом в одну сторону. Мовою пропаганди це «гра м'язами», причому грає першу скрипку тут якраз Кремль.

Технічно все може закінчитися і брязкотом залізяками. Але взагалі-то кажучи, в таких обставинах ризики стають все менш передбачуваними і керованими.

Єдиною причиною, через яку Кремль може втрутитися і ввести війська на Донбас, є аргумент про захист російських громадян, оскільки роздача паспортів створила на території Донбасі анклав, де вже проживає близько 350 тисяч новоспечених громадян Росії. Але заковика в тому, що як і з Кримом, це є суто внутрішнє пояснення – роздача паспортів разом з громадянством особливо ніким не визнається.

Загалом, поки все йде в сюжеті Карабаху, але ось чи відбудеться зрив в прямі зіткнення, сказати ніхто не може.

Оцінювати шанси такого зіткнення зараз також не надто перспективно, хоча «продати» таку війну російському населенню Кремлю буде вкрай складно. Зараз не 2014 рік, і як мінімум одна з п'яти ключових заповідей Сунь-Цзи (які по суті є необхідними умовами досягнення успіху) – про обов'язкове єднанні влади і народу у війні – сьогодні нездійсненна. Гуртуватися навколо Путіна бажаючих якось не видно.

Павло Пряников, блогер

Напевно, зараз в адміністрації Байдена моляться на те, щоб затягнути Росію у війну на Україні. Як в 1979 році Картер і Бжезинський молилися, щоб затягнути СРСР у війну в Афганістані. Щоб це стало початком кінця нинішньої Росії.

А далі вже через два-три роки (може і швидше) – Лютий, або Перебудова.

Справжній радикальний опозиціонер зараз обов'язково повинен бути за війну Росії і України, як Ленін і більшовики в 1914 році ( «найслабша ланка імперіалізму обвалиться першим»).

І багато, здається, готові «затягуватися», від простих блогерів до членів парламенту.

Костянтин Косачов, дипломат часів Путіна, член Вищої ради партії «Єдина Росія»​

Риторика Києва в останні дні вибудовується чітко простежується у лінію, де все взаємопов'язано. Ось вона, п'ять пунктів.

– Активізація теми вступу України в НАТО аж до вчорашньої безглуздої заяви Зеленського, що тільки через членство в альянсі Україна вирішить проблему Донбасу;

– Активна обробка телефонними дзвінками Зеленського партнерів по НАТО з метою організації колективного осуду Росії з її «військами поблизу українських кордонів»;

– Вимога змінити «нормандський формат» за рахунок включення в нього США і Польщі;

– Відмова від подальшого використання міста Мінська як переговорного майданчика, звинувачення на адресу Білорусі;

– Нападки персонального характеру на учасників Контактної групи, загрози вийти з неї.

Вкрай небезпечно. Точно так же Саакашвілі поводився в 2008 році, а потім спочатку підставив свою країну, а в кінцевому підсумку – її зрадив.

Судячи з усього, дворічні метання Зеленського, а як же виконати передвиборчу обіцянку врегулювати конфлікт на Південному Сході, підійшли до кінця. Вибір зроблено. Вибір на користь силового сценарію, що прикривається демагогією про нездійсненність Мінських угод, недоговороздатність ДНР і ЛНР, а також про агресивність Росії. І в цьому виборі немає місця жителям Південного Сходу поки що України.​

Сергій Колясніков, підприємець з Єкатеринбурга, автор атиамериканського та антриєвропейської блогу

Українському карликовому фюреру гостро потрібна війна в надії на хоч якісь гешефти і підтримку від господарів. Газопровід СП-2 добудовується, вакцини в країні як і раніше немає, будь-які ініціативи і починання розвалюються ще до старту, держава в злиднях і перманентному паралічі.

Єдине, з чим стало добре за минулі з Майдану 7 років – це русофобія і націоналізм. Ось з цим дійсно порядок, натовпу зігующіх бандерівців, «воїни» ЗСУ з шевронами гітлерівських карателів, заборона російської мови і печерна русофобія, як загальний підсумок.

Ігор Прокопенко, автор розважальних програм, заступник генерального директора з документальних і публіцистичних проєктів телекомпанії «РЕН ТВ»​

Не хоче Україна ніякого іншого Донбасу, крім як переможеного. З вибитими зубами і на колінах, вимолювати прощення, і вже неозброєним оком видно: для сьогоднішньої України – Донбас прийнятний тільки як військовий трофей ... ⠀

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Хочу виявитися поганим експертом, але це означає, що не в квітні, так до відходу Путіна (рано чи пізно) – війну ... Причому справжнісіньку, і не варто недооцінювати ситуацію ... Дев'яностотисячна українська армія, озброєна євро-американськими «доброзичливцями», заведена істерикою своїх фашистських істориків і спрагою крові, рветься з ланцюга, як пес, що з'їхав з котушок, і ходу їй назад вже немає. ⠀

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Кажуть, що донбаське ополчення проти такої махини протримається не більше трьох діб. Швидше за все, це так. А що далі? А далі – море крові.