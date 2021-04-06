Зеленський обговорив з Трюдо загострення ситуації на Донбасі – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо загострення ситуації на Донбасі, повідомив Офіс президента.

Зеленський під час телефонної розмови розповів про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

«За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 24 – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 8 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України», – сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Президент заявив про важливість питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

«Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів», – вважає президент.

В уряді Канади наразі не повідомляли про розмову Трюдо і Зеленського.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.