Унаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув український солдат – військові

Унаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув український солдат, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Сьогодні, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське. Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та, на жаль, під час евакуації він помер», – заявили військові.

В угрупованні «ДНР» звинувачували українську армію в обстрілі шахти імені Абакумова на західній околиці Донецька.

За даними угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Степне внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення несумісні з життям

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.