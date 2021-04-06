Загострення на Донбасі: що кажуть в окупації про Україну і Росію

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team опублікувала нові докази перекидання до українського кордону російської військової техніки з закритими номерними знаками. Також розслідувачі встановили, що в окупований Крим перекидають десантників з Пскова. На тлі нарощування російських сил біля кордону України і загострення на Донбасі Київ закликав розглянути можливість проведення спільних повітряних навчань з авіацією НАТО в повітряному просторі України. ЄС закликає Росію припинити провокації. У США обіцяють захистити Україну у разі агресії. А в Кремлі стверджують, що «переміщення російських військ не повинні викликати занепокоєнь», повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Уже сім років Київ не контролює частини своїх Донецької і Луганської областей. Про те, що зараз, під час загострення, відбувається на підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територіях, журналістка телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», запитала в українського журналіста Андрія Діхтяренка. Він – головний редактор видання «Реальна газета», що виходило в Луганську, де Андрій жив до початку бойових дій.

– У нас дуже сильно люди стурбовані в принципі тим, що війна може початися. Про те, що починаються загострення, про можливу ескалацію говорять з початку року. І зараз, напевно, ці колони російської техніки, які йдуть по Кримському мосту, які стягують до кордону з Україною в Ростовській області, – ось вони стали таким апогеєм.

Людей постійно годують пропагандою

Потрібно розуміти, що на непідконтрольній території в цей же час людей постійно годують пропагандою. Буквально сьогодні переглядав їхні новини про те, що Україна ось-ось почне наступ. Плюс багато починається таких сумнівних історій, як нібито український безпілотник через 11 кілометрів від лінії розмежування проніс бомбу в селище Олександрівське під Єнакієвим і скинув на приватний двір звичайного будинку, загинула дитина.

Показують на непідконтрольних Києву територіях колони, які йдуть з російською технікою, кажучи, що ось, мовляв, «нас готові захистити»

Додатково говорять про те, що, мовляв, «які звірі», тут же показують реакцію якихось депутатів російської думи. І, знову ж таки, показують на непідконтрольних Києву територіях колони, які йдуть з російською технікою, кажучи, що ось, мовляв, «нас готові захистити». Дійсно, є відчуття, що людей накачують і готують до того, що війна може настати, що вона фактично неминуча. Плюс розповідають постійно про якихось британських, американських інструкторів, які нібито вже наповнили українські міста, які готові там командувати можливим наступом з боку України.

І ось в подібній інформаційній реальності місцеві жителі, які, як ми знаємо і так, достатньо сильно страждають від дуже поганої соціально-економічної ситуації, банально від бідності і безробіття, додатково ще вводяться в такий нервовий, тривожний стан цими постійними чутками про те, що війна почнеться з хвилини на хвилину.

– Добре, а вони ж знають, що стягуються війська з Ростовської області Росії до території України? Що про це кажуть?

– От саме пропаганда це теж показує, не соромлячись. Навіть ті кадри, які у нас, наприклад, верифікуються різними журналістами-розслідувачами, в тому числі, до речі, і російськими. Conflict Intelligence Team показували, як Псковську дивізію перекидали до Криму. Там, до речі, не соромляться показувати ті ж кадри, кажуть: «Ось бачите, добре, ми без захисту не залишимося. Ось-ось зараз будуть наступати «укри» так звані, вони вже нібито стягують сили в районі Донецька, збираються знову переходити в наступ. Ось Росія готова завдати контрудару».

Кадри з української сторони подібної техніки ті ж російські і «денееровські», «еленеровські» пропагандисти чомусь не показують.

– Я слухала місцевих жителів, вони кажуть: «У нас – і там, на Україні». За вашим відчуттям, дійсно жителі цієї частини України вже не ідентифікують себе з Україною?

Ці сім років дарма не минули для тих, хто намагається поглибити цю прірву між двома частинами України

– Це складне запитання. По-перше, лінія розмежування розділила непідконтрольні частини Луганської і Донецької областей та решту України вже сім років тому. Останній рік, навіть більше, багато людей фізично не можуть перетнути її через обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Ця непереборна стіна фізично існує зараз.

Так чи інакше, люди дійсно живуть в дуже відмінній ситуації від решти України. Я думаю, що так, об'єктивно зараз ці райони Луганської та Донецької областей дуже сильно вже відрізняються від нас і за рівнем життя, і за менталітетом. Боюся, дійсно, ці сім років дарма не минули для тих, хто намагається поглибити цю прірву між двома частинами України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.