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04 квітня 2021, Київ 19:03
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Тотальна ізоляція: на що Росія перетворила непідконтрольний Україні Донбас?

Тотальна ізоляція: на що Росія перетворила непідконтрольний Україні Донбас?
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Тотальна ізоляція: на що Росія перетворила непідконтрольний Україні Донбас?

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На що Росія перетворила Донецьк? Наскільки погіршилася ситуація за останній рік?

Доходи падають. Роботи немає. На що ще скаржаться в «ДНР»? Проблеми з переміщенням по непідконтрольній Україні території Донбасу. Як їдуть через Росію в Україну? Кому угруповання «ДНР» і «ЛНР» дозволяють залишати окуповані частини Донецької і Луганської областей? Шахраї орудують на КПВВ. З чим ще стикаються люди під час поїздок через лінію розмежування? Про це і не тільки дивіться у спецпроекті Донбас Реалії.

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