Тотальна ізоляція: на що Росія перетворила непідконтрольний Україні Донбас?

Доходи падають. Роботи немає. На що ще скаржаться в «ДНР»? Проблеми з переміщенням по непідконтрольній Україні території Донбасу. Як їдуть через Росію в Україну? Кому угруповання «ДНР» і «ЛНР» дозволяють залишати окуповані частини Донецької і Луганської областей? Шахраї орудують на КПВВ. З чим ще стикаються люди під час поїздок через лінію розмежування? Про це і не тільки дивіться у спецпроекті Донбас Реалії.